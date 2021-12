Staţiunea Băile Tuşnad a rămas fără apă. Hotelurile au fost închise, iar turiştii trimişi acasă. Reacţia primarului

Primarul din Băile Tușnad, Butyka Zsolt, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit despre problemele cu furnizarea apei în staţiunea Băile Tuşnad.

Potrivit primarului, conducta se sparge în mod frecvent pentru că lucrarea, realizată în urmă cu şapte ani, nu a respectat proiectul iniţial.

Cine este de vină pentru situaţia gravă din Băile Tuşnad

"Din păcate, am ajuns în stadiul în care nu mai avem ieşire, adică la fiecare două săptămâni avem o spărtură, avem lipsă minim cinci zile, pe urmă avem problemă o săptămână, până ce încarc bazinele. Deci durează cam două săptămâni de fiecare dată.

Cine e de vină? Eu am zis că mai bine nu caut cine e de vină, ci facem un proiect nou ca să putem să schimbăm toată aducţiunea şi să revenim la normal, fiindcă vorbim de o staţiune deocamdată, dar peste jumătate de an s-ar putea să fim cel mai mic sat din România.

Din păcate nu s-a respectat proiectul vechi. E un proiect de şapte-opt ani, adică nu e ţeavă din ani '70. Nu s-a respectatt proiectul, din cauza asta am ajuns unde suntem acum. Noi am făcut un memoriu şi o cerere către CNI, în luna februarie a acestui an, în august am depus documentaţia la CNI, săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării, normal, trebuie să mai aducem două avize şi o expertiză nouă şi conform, dacă depunem actele astea ar trebui să fim pe linia dreaptă, asta însemnând o conductă de 18 km cu bazine noi.

Ce spune primarul despre hotelierii din staţiune

Din păcate, hotelierii, ca şi locuitorii...deci, pur şi simplu nu mai ştim ce să facem. Operatorii economici încet-încet vor trebui să închidă hotelurile, că e imposibil să vii pentru un sejur de şapte zile, din care cinci zile să stai fără apă, şi mai ales că e pandemie, adică e imposibil în ce hal am ajuns", a declarat primarul Butyka Zsolt, marţi, în excluisivitate la Antena 3.

