În timp ce unii români au ales să petreacă sărbătorile acasă, la munte sau la malul Mării Negre, mii de turiști şi-au făcut încă de la începutul anului rezervările pentru un sejur în stațiunea Băile Felix, județul Bihor. Gradul de ocupare aici a ajuns la 100%, iar locul este an de an unul dintre cele mai căutate pentru minivacanța de Paște. Un sejur costă între 1.500 și 2.200 - 2.300 de lei de persoană și include cazare all inclusive, masă festivă și acces la aquapark. Astfel, printre tradiţiile respectate, mulţi dintre turişti şi-au făcut timp pentru Kangoo Jumps în apă.

Pe muzică dată la maximum, atmosfera din Băile Felix capătă energia unei adevărate petreceri, unde relaxarea prinde o formă cu totul nouă. Nu este un concert, ci o oră de Kangoo Jumps în apă termală, care îi cucerește pe turiști și îi aduce într-o stare de entuziasm molipsitor. Totul devine o demonstrație clară că experiența tradițională a băilor s-a reinventat complet, îmbinând distracția cu relaxarea într-un mod spectaculos.

Distracția a continuat în bazine cu momente tradiționale. Oamenii au dansat hora chiar în apă. "Cel mai mult mi-a plăcut spuma party-ul, a fost foarte frumos! Am venit de la Sighetu Marmaţiei, Maramureş", a spus unul dintre turişti pentru Antena 3 CNN. Iar un altul a declarat: "Noi, în fiecare an, de Paşte, suntem aici. Ştim, cunoaştem ce se întâmplă şi ne place enorm".

După activitățile din apă, turiștii au fost așteptați cu preparate specifice de Paște.

"Aici avem rulată de porc din cotlet, cu slanină în mijloc, pui la cuptor, fasole verde, paste, friptură de porc cu mămăliguţă şi ficăţei de pui. O să avem friptură de miel – avem undeva la aproximativ 150 de kilograme doar pentru friptură, plus încă un batal: undeva la 250 de kilograme, carcasă, care va fi la proţap", a precizat Cătălin Buz, chef bucătar, potrivit sursei citate.

Hotelurile din stațiunea Băile Felix sunt complet ocupate, chiar dacă prețurile sunt mai ridicate în această perioadă.

"Pachetele conţin cazare cu masa în regim all inclusive: masa festivă, acces la aquapark şi la zona de SPA. Preţurile, în funcţie de durata sejurului, între trei şi cinci zile, pleacă de la 1.500 de lei, până la 2.200 - 2.300 de lei, de persoană", a explicat Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear din Băile Felix, pentru Antena 3 CNN.

Petrecerile, cu mese festive organizate în aer liber, dar şi surprizele din piscinele cu apă termală vor continua atât astăzi, în prima zi de Paşte, cât și în zilele următoare.