STB a depus o nouă cerere pentru intrarea în insolvență. Ciucu: "Sper că de data aceasta cererea să aibă bască"

STB a depus o nouă cerere pentru intrarea în insolvență. Sursa foto: Colaj Getty Images/ STB via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că STB a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare de acest tip a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti. "Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București", a transmis Ciucu.

Tribunalul Bucureşti a respins, în urmă cu o săptămână, cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că a vorbit cu cei din conducerea STB şi aceştia „se jură că le-au verificat de şapte ori”.

Ciucu a declarat că STB a depus încă o cerere pentru intrarea în insolvenţă.

"STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București.

Sper că de data aceasta cererea să aibă bască. Mâine voi face o conferință de presă pe o temă la fel de importantă", a anunţat Ciucu.

Prima cerere, respinsă de Tribunalul Bucureşti

Pe 6 august 2026, STB a depus oficial cererea de intrare în insolvență, pe care Tribunalul Bucureşti a respins-o pe 18 august.

„Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitorul Societatea de Transporturi Bucureşti STB, faţă de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. (7) teza finală din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 134 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, disjunge cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori în prezentul dosar şi dispune înaintarea lor la dosarul nr. 30071/3/2026.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă”, se arată în decizia tribunalului", se arată în decizia tribunalului din urmă cu o săptămână.