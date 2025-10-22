Supermarket evacuat din cauza mirosului de gaze în Sectorul 5 al Bucureștiului. Intervin pompierii

Clienţii unui supermarket din Sectorul 5 al Bucureștiului au fost evacuaţi, miercuri seară, din cauza mirosului de gaz. Sursa foto: IGSU

Un telefon la 112 a anunţat, miercuri seară, o posibilă scurgere de gaze într-un centru comercial din Sectorul 5 al Bucureștiului, nu departe de blocul în care a avut loc explozia, vinerea trecută. Au fost evacuaţi 35 de oameni. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale ISU Bucureşti - Ilfov, dar şi mai multe ambulanțe, alături de echipaje ale Poliţiei Locale, care verifică tot spațiul acestui restaurant de tip fast-food, informează Antena 3 CNN.

Au fost evacuate zeci de persoane şi se fac măsurători la faţa locului, pentru că, se pare, în acel centru comercial nu se folosesc gaze, însă este posibil ca acele eventuale scurgeri de gaze să vină de la clădirile învecinate. Cei de la Distrigaz şi ISU fac măsurători de la clădirile vecine. Există un apel la 112 în care se spunea că există în zona băii din acel centru un puternic miros de gaze. În interiorul clădirii nu există această problemă, pentru că nu există gaze, ci funcționează totul pe electricitate.

Este îngrijorare pentru că e vorba de aceeaşi zonă, este multă mobilizare la faţa locului Sunt foarte mulţi Pompieri.