Principala ipoteză pentru cauza exploziei din Calea Rahovei. Anchetatorii confirmă că era o fisură în conducta de gaze de lângă bloc

Anchetatorii confirmă că era o fisură în conducta de gaze de lângă blocul unde a avut loc explozia. FOTO: INQUAM PHOTOS - Alex Nicodim/Tudor Pană

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Calea Rahovei unde a avut loc explozia în care au murit trei oameni este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat miercuri Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română. Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a derulat zilnic din momentul incidentului, au anunțat criminaliștii, care au precizat că s-a lucrat inclusiv pe durata nopţii. Întrucât zona este extrem de instabilă, la etajele superioare nu s-a putut interveni decât cu drone şi roboţi.

„În exteriorul blocului, pe coloana de export, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din apropiere. Servesc la concluziile extertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E principala ipoteză”, a spus Cristian Gheorghe, care a subliniat că nu există înă un raport de expertiză. „Când va veni expertiza de la INSEMEX și INEC vom avea mai multe detalii despre dinamica și cauzele exploziei”, a declarat oficialul.

Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, Alexandru Poroşanu, a declarat, miercuri, că activitatea de cercetare la faţa locului, în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, a fost desfăşurată pe parcursul a 5 zile.

”Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe şi a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi în momentul actual din proximitatea blocului care au legătură cu cauza”, a afirmat Poroşanu.

Potrivit acestuia, toate probele vor fi supuse expertizării.

”A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă. Inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen, cu o dronă mai performantă pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii”, a mai declarat Poroşanu.

Acesta a precizat că spaţiul este foarte nesigur, de asta nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii:

”Toate expertizele care se vor face pe probele care s-au ridicat, și aici mă refer la conducta de gaz care a fost ridicată, care într-adevăr avea o fisură în ea, și celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz se vor efectua de către cei mai buni experți din țară”, a adăugat Poroșanu.

Poroşanu a mai precizat că cercetarea la faţa locului va mai dura cel puţin una-două săptămâni.

Poliţiştii bucureşteni au ridicat un cablu electric aflat în zona decopertată de lângă blocul unde s-a produs explozia, au dezvăluit surse pentru Antena 3 CNN. Totodată, în căutare de probe, s-au făcut verificări în toate spaţiile comune şi pe acoperişurile blocurilor învecinate, dar şi la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu", afectat şi el de suflul deflagraţiei.

Anchetatorii au făcut o solicitare la Prefectură cu termene clare pentru următoarele intervenţii. Sunt efectuate cercetări tehnice în blocurile din perimetrul restricționat, dar şi verificări în blocurile locuite din zona afectată, context în care nu va fi permis accesul în imobilele situate în imediata vecinătate a scării grav avariate de explozia puternică.