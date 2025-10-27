Sute de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă. Care sunt zonele afectate

Publicat la 12:04 27 Oct 2025

Peste 500 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile din cauza lucrărilor de remediere a avariilor pe rețeaua termică primară. Termoenergetica anunță că intervențiile vor afecta mai multe zone din sectoarele 2, 4, 5 și 6.

Cele mai multe imobile vor rămâne fără căldură și apă caldă pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2 (79 de blocuri), pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei (102 blocuri), pe Șoseaua Pantelimon (98 de blocuri), pe Bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4 (106 blocuri) și pe strada Sg. Nițu Vasile (95 de blocuri).

Lucrările au început luni, 27 octtombrie, și se vor desfășura până pe 31 octombrie, în funcție de complexitatea fiecărei intervenții.

Conductele pe care se lucrează au între 38 și 62 de ani de funcționare, cea mai veche fiind pusă în funcțiune în 1963, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6.

Termoenergetica precizează că termenele de repunere în funcțiune sunt estimate și că finalizarea lucrărilor depinde de starea de degradare a conductelor, care va fi evaluată după deschiderea șantierelor.