Tânără din București, bătută crunt de iubit și ținută prizonieră. Cu coasta ruptă, l-a convins să meargă la mall. Un paznic a salvat-o

O tânără de 22 de ani din București a ajuns în stare gravă la spital după ce ar fi fost bătută cu brutalitate și ținută captivă împotriva voinței ei de iubitul său, un bărbat de 21 de ani. Procurorii au deschis dosar penal, l-au reținut și cer arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Totul s-ar fi întâmplat sâmbătă, în apartamentul bărbatului din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii, picioarele și cu un obiect din lemn, în zone vitale ale corpului.

În urma agresiunii, victima a suferit răni grave: mai multe lovituri puternice pe tot corpul, o coastă ruptă, o leziune la plămân (pneumotorax) și o contuzie severă la mâna dreaptă. Din cauza gravității rănilor, a avut nevoie de operație.

După bătaie, bărbatul i-ar fi luat telefonul mobil și nu i-ar fi permis să iasă din locuință sau să ceară ajutor. Tânăra ar fi fost ținută astfel până duminică, timp în care ar fi suferit dureri intense și dificultăți de respirație.

Anchetatorii spun că momentul în care a reușit să scape a fost în timpul unei ieșiri la un complex comercial din București. Acolo, tânăra a profitat de un moment de neatenție al partenerului și a cerut ajutor unui agent de pază, care a intervenit imediat și a alertat poliția și ambulanța.

Bărbatul a fost reținut duminică, pentru 24 de ore, iar luni procurorii au cerut arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

El este cercetat penal pentru pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie în varianta tentativei de omor şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Cazul este investigat în continuare de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de polițiștii de la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.