"Țineți ferestrele închise, amânați festivalurile". Alertă în Timișoara. În oraș este fum, iar aerul este greu de respirat

1 minut de citit Publicat la 10:46 21 Aug 2026 Modificat la 10:46 21 Aug 2026

Locuitorii din Timișoara și din împrejurimi sunt sfătuiți vineri să țină ferestrele închise și să limiteze deplasările în aer liber din cauza fumului și a mirosului puternic resimțite în mai multe zone. Direcția de Sănătate Publică Timiș recomandă și amânarea festivalurilor, târgurilor, competițiilor sportive și a altor evenimente la care ar urma să participe un număr mare de persoane.

DSP Timiș a emis avertismentul în urma informațiilor transmise de Direcția Județeană de Mediu Timiș și pe baza recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică din București.

Potrivit autorităților sanitare, fumul poate agrava problemele respiratorii, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Cele mai expuse sunt persoanele care suferă de astm bronșic, boli pulmonare cronice sau afecțiuni cardiovasculare.

Oamenilor li se recomandă să țină ferestrele locuințelor închise și să evite, pe cât posibil, deplasările între localități, inclusiv cu mașina sau cu alte mijloace de transport. Vizibilitatea poate fi foarte redusă din cauza fumului.

Activitățile în aer liber, inclusiv munca desfășurată în exterior, ar trebui limitate. În cazul evenimentelor cu mulți participanți, precum festivalurile, târgurile sau manifestările sportive, organizatorii sunt sfătuiți să ia în considerare amânarea lor.

Persoanele în vârstă și părinții care au în grijă copii minori sunt îndemnați să limiteze timpul petrecut afară și să închidă geamurile locuințelor.

Vârstnicii și persoanele care suferă de boli pulmonare sau cardiovasculare cronice sunt sfătuite să nu desfășoare activități în exterior.

Cei care trebuie să iasă din locuințe ar trebui să poarte, în măsura posibilităților, o mască de protecție respiratorie.

Persoanele care încep să respire greu, tușesc sau prezintă respirație șuierătoare trebuie să solicite asistență medicală.

DSP Timiș a anunțat că păstrează legătura cu Direcția Județeană de Mediu, care monitorizează calitatea aerului. Autoritățile vor informa populația dacă situația se schimbă sau dacă devin necesare măsuri suplimentare.