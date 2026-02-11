Toate troleibuzele din Ploieşti au fost scoase de pe trasee. Polițiștii au descoperit că nu au ITP: „Nu am făcut niciodată, din 1997”

Troleibuze din Ploiești. Sursa foto: Facebook/ TransPloiesti

Cele 20 de troleibuze ale societăţii de transport public a municipiului Ploieşti au fost retrase de pe trasee după ce, în urma unui control al poliţiştilor rutieri, au fost ridicate certificatele de înregistrare în cazul a trei troleibuze din cauza lipsei inspecţiei tehnice periodice (ITP). Conducerea societăţii spune că există o inadvertenţă legislativă și că „din 1997, de când are troleu TCE-ul, nu face ITP la trolee”.

„A existat, din punctul nostru de vedere, o inadvertenţă legislativă. Noi nu am făcut ITP la trolee niciodată până acum. Ele nu deţin certificate de înmatriculare, deţin certificate de înregistrare. Într-un final, s-a ajuns la o concluzie, în urma unei sesizări, că şi troleele noastre, care nu au, precizez, niciun fel de autonomie, nici măcar 5 metri, dacă nu au fir deasupra, nu se pot deplasa, nici nu pornesc dacă nu au fir deasupra, troleelor noastre trebuie să li se facă inspecţie tehnică periodică. (...)

La momentul acesta, după toate aceste discuţii şi dezbateri publice, poliţia ne-a oprit în traseu 3 trolee, ne-a ridicat certificatele de înregistrare ieri (...). Din 1997, de când are troleu TCE-ul, nu face ITP la trolee, dar se fac nişte verificări tehnice interne, exact cum facem şi la tramvaie”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, directorul de exploatare a SC Transport Călători Express (TCE) Ploieşti, Nicolae Alexandri.

Potrivit acestuia, inadvertenţa legislativă constă în faptul că autovehiculul este definit în moduri diferite în OG 81/2000 şi în Codul Rutier, diferenţa dintre cele două definiţii intervenind din 2014.

TCE Ploieşti deţine 20 de troleibuze noi, care nu au autonomie, iar inspecţia tehnică periodică nu poate fi realizată în staţia ITP a societăţii, din cauza lipsei voltajului necesar.

„Nu există în județul Prahova o altfel de staţie şi ni s-a indicat să facem ITP-ul la o staţie a STB-ului”

În aceste condiţii, spune directorul de exploatare al TCE Ploieşti, verificarea ITP va trebui să fie realizată în altă staţie, iar costurile pentru fiecare troleibuz sunt estimate la circa 2.000 de euro, în condiţiile în care ele trebuie să fie transportate pe trailer.

„Ni s-a spus că nu există pe raza judeţului Prahova o altfel de staţie şi ni s-a indicat să facem ITP-ul la o staţie a STB-ului. (...) Nu putem să ne facem propria staţie într-un timp rezonabil. (...) Suntem puşi în situaţia de a ne duce cu aceste trolee pe trailer la cea mai apropiată staţie. (...) Am încercat, am cerut părerea RAR-ului dacă s-ar putea cu un laborator mobil, pentru că în legislaţie (...) se vorbeşte şi de posibilitatea ca unor utilaje speciale să li se facă ITP-ul prin apelarea la RAR care să trimită un service mobil (...). Nu am primit încă un răspuns vizavi de această solicitare.

Am retras troleele din circulaţie pentru a nu crea alte probleme şi suntem puşi în situaţia acum să le cărăm pe trailere cu nişte costuri foarte mari la staţia de la Bujoreni sau, vedem... sunt două staţii în Bucureşti, ambele private. (...)

RAR-ul impune unui operator (...) să-şi facă ITP, dar el, care se ocupă în ţara asta de organizarea activităţii de inspecţie tehnică pe care o poate delega prin franciză, nu are dotări pentru a face astfel de inspecţii, dar impune să fie făcute. Ne vom supune, vom vedea ce e de făcut, costurile sunt foarte mari - transport pe trailer, cu tot cu taxa pe care o plătim operatorului, în jur de 2.000 de euro pe maşină”, a precizat Nicolae Alexandri.

Comunicatul ONG-ului TransPloiești de miercuri, 11 februarie 2026 Autobuzele continuă să înlocuiască troleibuzele în Ploiești, până la rezolvarea situației legate de ITP-ul troleelor. Între timp, se poate observa clar că cererea rămâne ridicată, chiar și atunci când pe traseu circulă autobuze articulate. Gradul mare de încărcare arată că pe principalele artere ale orașului este nevoie de vehicule cu capacitate mare și flexibilitate operațională. Aceasta este, din păcate, și consecința deciziei de a achiziționa troleibuze nearticulate și fără autonomie, spre deosebire de vechile troleibuze Neoplan, care ofereau atât capacitate mai mare, cât și flexibilitate în exploatare. Troleibuzele Solaris actuale depind integral de rețeaua de contact, ceea ce limitează adaptarea rapidă în situații precum închiderea circulației pe bulevard. În acest context, solicităm:

- investigarea unei posibile investiții în troleibuzele actuale pentru adăugarea autonomiei, în special pentru situațiile în care circulația este restricționată;

- ca viitoarele achiziții să țină cont de autonomie și capacitate crescută, pentru a răspunde real nevoilor de mobilitate ale ploieștenilor. Transportul public trebuie gândit pe termen lung, cu accent pe eficiență, flexibilitate și confort.