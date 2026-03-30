Tragedie în Cluj. 5 oameni au murit după un accident grav între două camioane şi un autoturism

1 minut de citit Publicat la 09:59 30 Mar 2026 Modificat la 10:21 30 Mar 2026

Iniţial, autorităţile au spus că 4 dintre victime sunt încarcerate și în stare gravă, însă, ulterior, au anunţat bilanţul tragic. Sursa foto: ISU Cluj

Scene dramatice au avut loc dimineaţa pe DN 1F, în zona localităţii Sânpaul, judeţul Cluj, după ce două camioane şi un autoturism s-au ciocnit violent. În urma accidentului, cinci bărbaţi au murit, iar poliţiştii au decis să oprească traficul pe ambele sensuri, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare.

Accidentul teribil s-a produs în jurul orei 08:00 în zona localităţii Sânpaul, pe DN 1F, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

"Cei cinci bărbaţi au fost extraşi din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", au anunţat reprezentanţii de la ISU Cluj.

Traficul între Cluj-Napoca şi Zalău se desfăşoară deviat. Agenţii îi îndrumă pe şoferi pe un drum local din Sânpaul.

Traficul greu (camioane) este deviat pe rutele de ocolire:

Cluj-Napoca → Zalău: DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor, continuare spre Zalău;

Zalău → Cluj-Napoca: Zalău → Românaşi → Poarta Sălajului → Sânmihaiu Almaşului → Zimbor → Huedin → Cluj

– DN 1H până la Românaşi, apoi legătură spre DN 1G (Zimbor), continuare spre Huedin şi apoi DN 1 → Cluj-Napoca.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au anunțat inițial că patru dintre victime erau încarcerate și în stare gravă. Ulterior, salvatorii au transmis că bilanțul este dramatic.

"În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Acolo intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.