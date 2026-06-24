Trafic rutier blocat pe Transalpina, după ce ploile torenţiale de miercuri au provocat aluviuni

<1 minut de citit Publicat la 17:27 24 Iun 2026 Modificat la 17:27 24 Iun 2026

Trafic rutier blocat pe Transalpina. Sursa foto: Gettyimages

Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina este blocată de aluviuni în zona Căpâlna, pe Valea Sebeşului, în urma precipitaţiilor abundente căzute miercuri după-amiaza, notează Agerpres.

"Traficul rutier este blocat pe DN 67C, pe raza localităţii Căpâlna, din cauza aluviunilor aduse de ploaie", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, a fost emis Cod Portocaliu Nowcasting până la ora 17:15 - averse torenţiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm). Zonele vizate sunt Cugir, Sebeş, Săsciori, Şugag, Pianu, Săliştea, Gârbova, Câlnic, pentru care a fost emis mesaj RO-ALERT.

Restricţii de trafic până la 1 iulie

Circulația rutieră pe Transalpina s-a redeschis sâmbătă, 30 mai, pe sectorul cuprins între Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu). Până la 1 iulie, traficul va fi permis doar în intervalul 09:00–20:00 și numai pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

"Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte semnalizarea rutieră instituită şi restricţiile de circulaţie existente pe acest sector de drum montan. În funcţie de condiţiile meteorologice, circulaţia rutieră poate fi restricţionată temporar sau închisă pentru siguranţa participanţilor la trafic", au transmis poliţiştii.