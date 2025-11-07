„Trage cu pușca după soție prin curte”: Un bărbat s-a trezit asaltat de mascați și polițiști, în gospodăria lui, după o farsă la 112

Imagini cu un bărbat asaltat de mascați și polițiști, în gospodăria lui, după o farsă la 112, într-o comună din Buzău. Sursa foto: Cameră supraveghere/ Antena 3 CNN

O glumă proastă putea să se transforme într-un moment de panică generală, în comuna buzoiană Mărăcineni. Un localnic s-a trezit joi, din senin, cu poliția și mascații în gospodărie, după un apel fals la 112.

Pe camerele de supraveghere se vede cum bărbatul în hanorac vișiniu se plimbă printre anexe și vorbește cu polițiștii veniți în număr mare.

În câteva minute, curtea se umple de mascați și jandarmi, care controlează fiecare colțișor din casă și din anexe.

Totul a pornit de la un apel la 112 prin care cineva anunța că „un bărbat cu barbă și hanorac vișiniu își urmărește soția prin curte și trage cu pușca după ea”.

După câteva minute de verificări, polițiștii și-au dat seama că alarma era complet falsă. Nici soția nu fusese atacată, nici focuri de armă nu se trăseseră. În curte era doar un bărbat care își vedea liniștit de treabă în propria gospodărie.

Autoritățile încearcă acum să afle cine a făcut apelul fals la 112. Persoana vinovată riscă o amendă consistentă sau chiar dosar penal pentru alarmare falsă a institituțiilor de intervenție.