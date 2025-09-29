Un băiat de 14 ani care conducea un tractor a ucis o femeie și a rănit grav o alta, în Neamț

Un băiat de 14 ani care conducea un tractor a ucis o femeie și a rănit grav o alta, în Neamț. Foto: Getty Images

O femeie a murit după ce a fost accidentată, în localitatea Nistria, de un tractor condus de un băiat de 14 ani, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ. O altă femeie a fost rănită de utilaj şi a fost transportată la spital.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeaşi localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localităţii Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins şi accidentat două femei în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani şi rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviinţarea organelor de poliţie.

Acesta are permisul anulat şi avea o concentraţie de 0,33 miligrame alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.