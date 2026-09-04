Un bărbat a furat din amanetul în care lucra lingouri, bijuterii și monede de aur. Ulterior a căutat pe Google „furt din aur angajat”

Ieşeanul care a furat lingouri de aur şi bijuterii de la firma unde lucra şi-a aflat sentinţa. Sursa foto: Getty Images

Bărbatul care a furat lingouri de aur, bijuterii şi monede de amanetul unde lucra în Iaşi a fost condamnat la doi ani de închisoare, dar cu suspendarea executării. Datele din anchetă arată că, după ce furturile sale au fost descoperite, individul a căutat pe Google diverse informații, inclusiv detalii din Codul Penal, relatează Ziarul de Iaşi.

Un angajat de la o casă de amanet din Iași a transformat locul de muncă într-o sursă de profit personal. Timp de aproape două luni, acesta a sustras din gestiune bijuterii, lingouri de aur şi monede, pe care ulterior le valorifica prin alte case de amanet sau le vindea unui cunoscut, fără ca acesta să știe proveniența bunurilor. Conform sursei citate, planul individului a ieșit la iveală abia după ce la firmă a fost efectuat un control și s-a făcut inventarul.

Primul furt a avut loc într-o seară din august 2023, când, după încheierea programului, el a luat două ghiuluri înainte să pună tăvile cu aur în seif. În drum spre casă, el a amanetat bijuteriile.

Într-o altă zi, el a sustras un lanț pe care i l-a vândut unui cunoscut pentru suma 3.000 de lei, preț apropiat de cel al pieței. Bărbatul care a intrat în posesia lanțului nu a avut niciun motiv să creadă că acesta ar proveni dintr-o faptă ilegală. El știa că angajații caselor de amanet pot beneficia de anumite reduceri atunci când cumpără obiecte pentru uz personal și a presupus că amicul său achiziționase în mod legitim lanțul, aplicându-i ulterior un mic adaos. Convins că tranzacțiile sunt legale, clientul a cumpărat de la angajatul-hoţ câteva monede, două verighete și o brățară.

Planul individului a continuat până pe 4 octombrie, când s-a făcut un control la amanet. În urma inventarului, s-a aflat că există "o gaură" în gestiune, în valoare de 148.000 lei.

O parte dintre obiectele furate au fost identificate la casele de amanet unde bărbatul le lăsase, în timp ce alte bunuri au mai putut fi recuperate doar sub forma unor lingouri, după ce fuseseră topite.

Datele obținute în urma percheziției informatice efectuate în cadrul anchetei indică faptul că bărbatul nu pare să fi fost preocupat de consecințele faptelor sale înainte ca acestea să fie descoperite. Situația s-a schimbat însă după ce a fost prins. În după-amiaza zilei de 4 octombrie, el a căutat pe Google expresia "furt din aur angajat", după care a consultat prevederile din Codul Penal referitoare la furt și delapidare.

Câteva zile mai târziu, pe 12 octombrie, dis-de-dimineață, a vrut să afle informații despre "comisie pentru dat afară", urmate de o căutare privind "sancțiune disciplinară furt".

Casa de amanet la care lucra individul și-a recuperat paguba în totalitate, fie primind înapoi marfa amanetată de el și încă nevândută, fie prin compensația acordată de firma de asigurări. Sentința Judecătoriei Iaşi nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.