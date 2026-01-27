Un bărbat din Argeș a fost dus la arest după ce și-a amenințat vecinii cu moartea în filmulețe postate pe TikTok

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Cotmeana, județul Argeș, a fost reţinut după ce a postat pe TikTok filmări în care ameninţa că îşi ucide vecinii, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

El este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, într-un dosar instrumentat de poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu (...) cu privire la faptul că un bărbat (...) ar fi postat, pe o reţea de socializare, mai multe clipuri video în care şi-ar fi ameninţat trei vecini cu uciderea acestora, cu acte de violenţă fizică şi cu incendierea locuinţelor, pe motiv că îi considera responsabili de otrăvirea unui exemplar canin, ce îi aparţinea", precizează IPJ Argeş într-un comunicat.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul de 34 de ani era proprietarul unui câine ciobănesc, iar vecinii s-ar fi plâns că îl lăsa liber pe drum. Oamenii se temeau de animal și i-ar fi atras atenția bărbatului.

Atunci când animalul s-a întors acasă într-o stare precară de sănătate, bărbatul a ajuns singur la concluzia că a fost otrăvit și a chemat poliția. Agenții din localitate i-au recomandat să ducă animalul la un medic veterinar și, dacă moare, să ceară autopsie ca să poată dovedi o mână criminală. Însă câinele nu a ajuns să primească ajutor de specialitate și a murit, iar stăpânul i-a aruncat trupul neînsufelțit într-un pârâu.

După asta, a început să-și amenințe vecinii cu moartea pe TikTok. Chiar polițistul venit la solicitarea lui a fost amenințat.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marţi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.