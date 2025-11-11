Un bărbat din Constanța avea acasă un adevărat arsenal pentru torturarea animalelor. Ce au găsit polițiștii la percheziții

1 minut de citit Publicat la 10:08 11 Noi 2025 Modificat la 10:08 11 Noi 2025

Bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru rănirea intenționată a animalelor. Foto: Getty Images

Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă împotriva unui bărbat de 58 de ani din localitatea Valu lui Traian, acuzat că ar fi rănit intenționat o pisică, folosind un dispozitiv improvizat. O percheziție făcută la locuința acestuia a scos la iveală mai multe obiecte suspecte, despre care anchetatorii cred că erau folosite pentru a vătăma animale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii au efectuat marți o percheziție la domiciliul suspectului.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecţionat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenţionat, un exemplar felin”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit mai multe obiecte cu valoare probatorie: „o praştie metalică, o ţeavă metalică, un dispozitiv confecţionat artizanal dintr-un cui, precum şi o cutie ce conţinea bile metalice şi de plastic, bunuri presupuse a fi deţinute cu scopul rănirii animalelor”.

› Vezi galeria foto ‹

Polițiștii au mai găsit, în afara curții bărbatului, mai multe dispozitive improvizate din țevi PVC și cuie, montate pe copaci, care ar fi putut fi folosite în același scop.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru rănirea intenționată a animalelor.