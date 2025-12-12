Un bărbat din Dâmbovița avea în casă o tonă de petarde și baterii de artificii. Materialele pirotehnice au fost găsite la percheziții

Un bărbat din Dâmbovița avea în casă o tonă de petarde și baterii de artificii.

Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și baterii de artificii în urma unor percheziţii în municipiul Târgovişte şi în comuna Băleni., din judeul Dâmbovița. Materialele pirotehnice au fost confiscate.

''La data de 11 decembrie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în executare două mandate de percheziţii domiciliare, în municipiul Târgovişte şi în comuna Băleni'', informează vineri IGPR.



Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, efectuate fără drept, privind un bărbat de 50 de ani.



În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ o tonă de articole pirotehnice - petarde, baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, în valoare de 35.000 de lei.



Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz.