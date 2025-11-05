Un bărbat din Sălaj a fost reţinut după ce şi-ar fi înşelat fosta iubită din SUA cu aproape 300.000 de dolari

Publicat la 14:36 05 Noi 2025

În urma percheziţiei făcute în locuinţa individului, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi obiecte utile cazului. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un bărbat din Sălaj a fost reţinut pentru 24 de ore, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi falsul în înscrisuri sub semnătură privată, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), potrivit Agerpres. Individul ar fi minţit-o pe fosta iubită din SUA şi, astfel, ar fi reuşit să obţină de la ea aproape 300.000 de dolari.

Acţiunea a fost efectuată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău şi sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2021-2024, un bărbat ar fi indus în eroare o femeie, din Statele Unite ale Americii, cu care ar fi avut o relaţie.

Acesta i-ar fi prezentat mai multe informaţii nereale şi i-ar fi făcut diverse promisiuni, determinând-o să îi transfere, prin intermediul mai multor operaţiuni bancare, sume de bani ce ar fi însumat peste 283.000 de dolari americani, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ", se arată într-un comunicat transmis miercuri de IGPR.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar, în scopul susţinerii afirmaţiilor mincinoase.

În urma percheziţiei domiciliare au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri şi obiecte utile cauzei.

Astfel, în urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Operaţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.