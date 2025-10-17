Un barbat a fost ucis de urs, lângă Bicaz Chei. Trupul său a fost găsit pe un deal, de fiul său

<1 minut de citit Publicat la 09:19 17 Oct 2025 Modificat la 09:28 17 Oct 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat care prezenta pe trup urme ce provin de la un urs a fost găsit decedat în apropierea locuinţei sale din localitatea Bicaz Chei, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, conform Agerpres.

Victima a fost găsită de către fiul acesteia, care a sunat la 112.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei. (...) Bărbatul prezenta la nivelul picioarelor urme ce provin de la un urs", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Urşii apar des în zonă

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamţ, în vederea efectuării necropsiei. Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ trimite săptămânal câteva mesaje RO-ALERT cu privire la apariţia unor urşi în zone locuite.

Ultimul mesaj a fost emis în urmă cu două zile şi preciza faptul că a fost semnalată apariţia unui urs în vecinătatea unei pensiuni din municipiul Piatra-Neamţ.