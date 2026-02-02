Un cetățean româno-american a murit în secția de Poliție din Corabia, rănit la cap. IPJ Olt: „S-a dezechilibrat și a căzut”

Un cetățean româno-american, depistat sâmbătă de polițiști pe un drum județean din Olt conducând fără permis valabil pe teritoriul României, a fost condus la sediul Poliției orașului Corabia pentru verificări. Acolo, bărbatul și-a pierdut cunoștința după ce a suferit o rană la cap. Un echipaj de salvare a încercat să îl resusciteze, însă fără succes. IPJ Olt a transmis luni că acesta „s-a dezechilibrat și a căzut”.

Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, bărbatul ar fi suferit un infarct miocardic acut care i-ar fi cauzat decesul.

Comunicatul IPJ Olt La data de 31 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română și americană. Întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției orașului Corabia, în vederea efectuării unor verificări și stabilirii situației de fapt. În timp ce se afla în sediul unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-și starea de conștiență. La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia. În cauză a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror. Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, consecința unui infarct miocardic acut.