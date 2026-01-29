Un consilier local din Brăila a uimit la depunerea jurământului: a înlocuit textul original cu refrenul "la la la"

<1 minut de citit Publicat la 12:56 29 Ian 2026 Modificat la 12:56 29 Ian 2026

Un consilier local din Brăila a uimit la depunerea jurământului: a înlocuit textul original cu refrenul "la la la". Sursa foto: Getty Images

Moment-şoc în şedinţa Consiliului Local din Brăila, unde liberalul Petrică Popa, care a devenit, recent, consilier, a depus jurământul, dar a sărit peste o parte importantă a textului şi a folosit expresia "la la la".

"Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la... Jur să respect Constituţia şi legile ţării" - aşa a depus jurământul liberalul Petrica Popa, ceea ce i-a surprins pe ceilalţi din sală.

Conform Codului Administrativ, jurământul unui consilier local este obligatoriu şi trebuie depus în termen de 15 zile de la validarea mandatului.

Dincolo de textul care face referire la respectarea legilor ţării, consilierul are libertatea de a alege dacă foloseşte formula "Aşa să-mi ajute Dumnezeu", în funcţie de convingerile religioase. Nedepunerea jurământului în termenul stabilit de lege duce la pierderea mandatului, mai precizează Codul Administrativ.