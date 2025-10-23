Un consilier USR s-a ales cu dosar penal, după ce a bătut mai mulţi elevi care erau în excursie în Deva

Daniel Aron Meze, local în Florești, judeţul Cluj. Sursa foto: Facebook/Daniel Aron Meze

Un consilier USR din judeţul Cluj s-a ales cu dosar penal, după ce a bătut mai mulţi elevi într-un hotel din Deva, unde veniseră în excursie. Este vorba despre Daniel Aron Meze, despre care adolescenţii au povestit poliţiştilor că a devenit agresiv cu ei, după ce i-au deschis uşa camerei în care erau cazaţi. Politicianul le-a spus anchetatorilor că i-a lovit pe copiii de 15 ani, întrucât l-au deranjat cu gălăgia pe care o făceau. Alertată de strigăte, diriginta copiilor a sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

În vârstă de 42 de ani, Daniel Aron Meze este consilier local în Florești, o comună de lângă Cluj-Napoca. Iar în noaptea de 21 spre 22 octombrie el a fost protagonistul unui episod violent, într-un hotel din Deva, în care a fost cazat.

Nemulţumit de zgomotele pe care le făceau câţiva elevi din Bistrița-Năsăud, aflați în excursie la Deva, politicianul a mers la uşa acestora în jurul orei 01:30. În faţa poliţiştilor, cei patru copii care au fost agresaţi fizic au povestit că, după ce au deschis uşa camerei de hotel, Daniel Aron Meze a început să-i lovească cu palmele şi cu pumnii.

Diriginta elevilor a fost alertată de zgomotele puternice, iar când şi-a dat seama că aceştia sunt agresaţi fizic, a sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112.

La scurt timp după ce s-a dat alarma, un echipaj al poliţiei din Deva a sosit la adresa indicată de diriginta adolescenţilor. Oamenii legii au reuşit să aplaneze conflictul şi a fost dus la audieri.

Daniel Aron Meze le-a declarat anchetatorilor că i-a bătut pe elevi pentru că a fost deranjat de zgomotele puternice venite din camera băieţilor.

Polițiștii din Deva au deschis pe numele consilierului din Floreşti dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.