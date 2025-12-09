Un copil care se afla pe un moped alături de alt tânăr, accidentat mortal de o maşină. Șoferul vinovat a fugit de la locul faptei

Un copil a murit la Feteşti, în județul Ialomița, după ce mopedul pe care se afla alături de alt tânăr a fost spulberat de un şofer beat. Conducătorul auto vinovat a fugit iniţial, dar apoi s-a întors singur la locul faptei, moment în care polițiștii l-au identificat şi l-au reţinut. După verificări, s-a stabilit că şi tânărul de 22 de ani, care conducea mopedul, era băut.

Copilul de 12 ani şi prietenul lui nu purtau căşti de protecţie în timp ce se deplasau cu mopedul. În urma impactului cu maşina, copilul a decedat. La spital a ajuns şi tânărul de 22 de ani, conducătorul mopedului, care a suferit şi el răni destul de grave.

La scurt timp de la accident, șoferul a fugit de la faţa locului. A revenit însă ceva mai târziu în zona evenimentului, moment în care a fost identificat de poliţişti şi ulterior reţinut. Au fost testaţi cu alcooltestul atât șoferul mopedului, cât şi cel al autoturismului. Cel din urmă avea o alccolemie de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, iar conducătorul mopedului avea 0,11 mg/l.

Șoferul este cercetat acum pentru ucidere din culpă, pentru vătămare corporală şi părăsirea locului accidentului.