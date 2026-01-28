Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul școlii, în Mangalia, pentru că a primit o notă proastă

Incident grav la o școală din Mangalia FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise, copilul fiind transportat la spital.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, minorul a suferit traumatisme la coloana vertebrală şi toracice şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, înălţimea de la care a căzut în gol fiind de patru - cinci metri.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că în jurul orei 13:00, lucrătorii Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi, prin apel 112, că un minor ar fi căzut în gol de la geamul unei instituţii de învăţământ din municipiul Mangalia.

"Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unei stări de tensiune emoţională provocată de un rezultat şcolar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unităţii şcolare. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreaţiei. Minorul a fost transportat la spital pentru investigaţii amănunţite", reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Conform IPJ, minorul nu este cunoscut cu afecţiuni medicale preexistente şi nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unităţii de învăţământ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Urmează să fie sesizaţi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.