Un fost primar al oraşului Sulina a fost trimis în judecată de EPPO pentru fraude cu fonduri europene. Riscă 7 ani de închisoare

1 minut de citit Publicat la 13:06 07 Noi 2025 Modificat la 13:08 07 Noi 2025

Dan Nicolcenco, fost edil al oraşului Sulina, riscă să stea după gratii până la 7 ani. Sursa foto: Facebook/Dan Nicolcenco

Fost primar al oraşului Sulina, Dan Nicolcenco a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) într-un dosar privind fraude cu fonduri UE din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, conform Agerpres. Prejudiciul adus este de aproape 200.000 de euro. În cazul în care va fi găsit vinovat, fostul edil al Sulinei riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la şapte ani.

Potrivit unui comunicat al EPPO, în calitatea sa de primar, Dan Nicolcenco a prezentat Autorităţii de Management pentru program documente false pentru a obţine finanţare UE pentru proiectul "Facilităţi de acostare în oraşul Sulina - zona Canalului Podul Plajei Sulina".

Documentele respective atestau în mod fals că proiectul fusese finalizat şi că echipamentele fuseseră livrate, deşi furnizorul nu îşi îndeplinise încă obligaţiile contractuale.

Ancheta a arătat că produsele au fost livrate şi instalate după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

Prin depunerea raportului fals, fostul primar al Sulinei, Dan Nicolcenco, a cauzat un prejudiciu potenţial de aproximativ 180.000 de euro (892.495 lei), dintre care aproximativ 135.300 de euro (669.371 lei) provin din fonduri UE şi 45.000 de euro (223.123 lei) din bugetul naţional.

În acelaşi dosar, procurorii au încheiat un acord prin care administratorul companiei furnizoare şi-a recunoscut vinovăţia.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul primar al oraşului Sulina riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la şapte ani.

Dosarul în care este anchetat fostul edil Dan Nicolcenco a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti.