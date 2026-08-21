Un pompier a fost găsit mort la serviciu, în unitatea IGSU din Mizil. Surse: Era împușcat, într-un depozit

Autospecială de pompieri. Sursa foto: IGSU via Facebook

Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împuşcat, vineri, într-o unitate a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din Mizil.

Potrivit Surselor Antena 3 CNN, bărbatul decedat era subofiţer pompier, care facea serviciul de pază la un depozit logistic al ISU Prahova de la Mizil, și a fost găsit împușcat mortal, de un coleg, în această dimineață. Bărbatul nu a lăsat un bilet de adio, spun sursele citate.

La acest moment se desfășoară cercetarea la fața locului, coordonată de către un procuror din cadrul Parchetului Militar.

„Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unităţii, prezentând o plagă prin împuşcare, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în circumstanţe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.

În prezent, cercetarea la faţa locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, în vederea stabilirii şi clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

„Totodată, urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei şi mecanismului decesului. La acest moment, cercetările sunt în desfăşurare, iar informaţiile prezentate au un caracter preliminar”, arată comunicatul citat.