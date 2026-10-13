Un profesor din Timiş a câştigat 110.000 de euro din meditaţii, într-un singur an. Sume fabuloase declarate la ANAF în vestul ţării

Un profesor din Timiş a câştigat 110.000 de euro din meditaţii, într-un singur an. Sursa foto: GettyImages

Aproape 1.000 de profesori şi-au declarat câştigurile din meditaţii, în ultimii doi ani, în vestul ţării. Cea mai mare sumă încasată de un cadru didactic care a oferit meditaţii în particular se ridică la 575.000 de lei, doar în 2025, adică aproximativ 110.000 de euro. Profesorii din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat, în ultimii doi ani, peste 30 de milioane de lei din meditații, notează Radio Timişoara.

Sursa amintită, care citează date ANAF, mai susţine că numărul celor care și-au raportat veniturile a crescut de la 676, în 2024, la 941, anul trecut, iar încasările brute au urcat de la 11,4 la 18,7 milioane de lei.

“Contribuabili care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliu și să obțină autorizarea acestei activități.

Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice. Există un formular tipizat în format PDF pe care îl completează pe calculator. Se numește declarația unică privind impostul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", a declarat Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.

Timiş este judeţul "campion", în vestul ţării, la declararea câştigurilor din meditaţii. Cei mai puțini profesori care își raportează aceste venituri ar fi în Caraș-Severin.