Un spital din Cluj a fost dotat cu echipamente de ultimă generație: Are prima cameră hiperbară din sistemul public

1 minut de citit Publicat la 12:21 12 Feb 2026 Modificat la 12:21 12 Feb 2026

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. Foto: Facebook

Consiliul Județean Cluj a finalizat proiectul european „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare”, o investiție de peste 5 milioane de euro, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

De mai mulți ani, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și-a propus să investească semnificativ în spitalele județului. Rezultatele sunt vizibile: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj și fostul Centru de Diagnostic și Tratament au fost modernizate și dotate la standarde de top. În paralel, lucrările au continuat și la Spitalul Clinic de Recuperare, unde au fost achiziționate echipamente moderne și s-a început renovarea fațadei.

Proiectul a permis modernizarea ambulatoriului spitalului cu echipamente medicale de ultimă generație, printre care se numără și prima cameră hiperbară instalată într-o unitate sanitară publică din România, scrie publicația Clujenii.ro.

În cadrul proiectului, spitalul a primit 37 de echipamente medicale, inclusiv:

cameră hiperbară cu tehnologie de înaltă performanță;

sistem robotizat pentru mers și reeducarea mâinii, cotului și umărului;

sistem pentru susținerea pacienților în mers și redobândirea echilibrului;

sistem pentru realitate virtuală și tele-recuperare a deficiențelor neuromotorii și musculoscheletale;

sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului.

În plus, ambulatoriul a fost dotat cu echipamente avansate pentru diagnostic și tratament, printre care: ecograf 4D, aparat pentru terapie cu microoscilații profunde, aparat pentru tratamentul disfagiei, ecograf dedicat afecțiunilor reumatologice, sistem de examinare ultrasonografică doppler cervico-cerebral și aparat pentru terapie Shockwave focalizat.

Spitalul Clinic de Recuperare este singura unitate cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și una dintre cele două de acest fel din România.

Proiectul a avut o valoare totală de 26.505.701,81 lei, structurată astfel:

13.189.116 lei – valoare eligibilă PNRR;

2.505.932,04 lei – TVA eligibil aferent PNRR;

10.810.653,77 lei – contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj, TVA inclus.

Alin Tișe a declarat că investițiile în sănătate vor continua, subliniind că echipamentele robotizate și camera hiperbară vor contribui semnificativ la creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.