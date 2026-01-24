Un steag tricolor uriaş, lung de 120 de metri, a fost purtat pe braţe de sute de oameni, în Neamţ, de Ziua Unirii Principatelor Române

Marş istoric în judeţul Neamţ, acolo unde sute de oameni au purtat pe braţe un steag tricolor lung de 120 de metri. Evenimentul face parte din proiectul naţional "Tricolor călător", dedicat Unirii Principatelor Române. Tricolorul va ajunge şi la Chişinău, iar periplul se va încheia la Columna lui Traian, la Roma.

Sute de nemţeni s-au adunat în comuna Negri penzru un moment cu o puternică încărcătură simbolică. Copii, profesori, artişti şi voluntari au mărşăluit prin localitate purtând un steag tricolor de 120 de metri, simbol al unităţii şi identităţii naţionale.

Tricolorul a fost purtat pe un traseu prestabilit, în acordurile imnului naţional, iar momentul culminant a fost Ziua Unirii, în care s-au prins sute de participanţi.

Tricolorul va ajunge şi la Chişinău, iar periplul se va încheia la Columna lui Traian, la Roma, unind simbolic trecutul, prezentul şi identitatea românească.