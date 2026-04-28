Un tânăr de 19 ani a murit pe un câmp, în Timiș, după ce i-a căzut în cap un utilaj de irigații

<1 minut de citit Publicat la 16:26 28 Apr 2026 Modificat la 16:26 28 Apr 2026

Autospecială de ambulanță. Sursa foto: Serviciul de Ambulanță via Facebook

Un tânăr în vârstă de 19 ani a decedat, marţi, în extravilanul localităţii Birda, din Timiș, după ce o parte dintr-un utilaj pe care voia să-l instaleze s-ar fi desprins şi i-ar fi căzut în cap.

Poliţiştii au fost sesizaţi că în extravilanul localităţii Birda, pe un câmp, un tânăr ar fi fost lovit în zona capului de un echipament, în timp ce încerca să îl monteze.

La faţa locului, poliţiştii au constatat că situaţia sesizată se confirmă, fiind identificat un tânăr de 19 ani, declarat decedat de către echipajele medicale prezente.

Surse judiciare spun că tânărul ar fi vrut să monteze o instalaţie de irigaţie, din care s-a desprins o ţeavă, potrivit Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.