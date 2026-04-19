Un ucrainean și un rus și-au dat mâna ca să jefuiască un preot, în București. Ucraineanul și-a pus barbă falsă în timpul jafului

3 minute de citit Publicat la 14:38 19 Apr 2026 Modificat la 14:38 19 Apr 2026

Ucraineanul și rusul au fost săltați de polițiști, după ce au fost opriți pe autostradă. Sursă foto: Poliția Română

Un cetățean ucrainean și-a luat un complice rus și pus la cale un jaf în urma căruia l-au lăsat pe un preot din Teleorman fără aproape 16 mii de euro.

Jaful s-a petrecut într-un supermarket, în Capitală, unde fața bisericească s-ar dus să cumpere mâncare pentru nevoiași.

Sunt cel puțin două elemente mai puțin obișnuite în această infracțiune, care aparent părea bine pusă la punct.

Ucraineanul și-a pus o barbă falsă înainte să comită jaful, iar complicele său l-a așteptat în mașina cu care au încercat, amândoi, să dispară.

Hoțul ucrainean și-a pus barbă falsă înainte să-l lase fără bani pe preotul din Teleorman

Jaful s-a petrecut într-un magazin din sectorul 6 al Capitalei.

Ucraineanul a intrat după preot în supermarket și, profitând de un moment de neatenție din partea acestuia, i-a sustras borseta.

Complicele rus îl aștepta cu mașina în fața magazinului.

După jaf, ucraineanul și-a dat barba jos și și-a schimbat hainele. Prada s-a ridicat la echivalentul a aproape 16 mii de euro, pentru că în borsetă de aflau 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro.

Sesizați de preotul păgubit, polițiștii au pornit pe urmele mașinii în care se aflau rusul și ucraineanul. Vehiculul a fost identificat în scurt timp pe autostrada A1.

Oamenii legii au oprit mașina și i-au reținut pe cei doi, găsind asupra lor sumele de bani.

Ulterior, a fost recuperată și borseta, pe care hoții au aruncat-o în timp se deplasau pe autostradă, a relatat Doriana Gligor, jurnalist Antena 3 CNN.

Comunicatul Poliției: Șoferul rus l-a dus pe ucrainean la locul faptei și l-a așteptat după jaf

"La data de 18 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, în jurul orei 11.15, i-ar fi fost sustrasă o borsetă în care se aflau documente personale și diverse sume de bani, în timp ce se afla în incinta unui centru comercial din Sectorul 6.

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 56 de ani, profitând de neatenția persoanei vătămate, ar fi sustras borseta în care se aflau documente personale, carduri bancare, precum și sume importante de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Sectorul 6.

De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în activitatea infracțională de către un alt bărbat, tot cetățean străin, în vârstă de 52 de ani, acesta asigurând transportul cu un autoturism, atât la sosirea, cât și la plecarea de la locul comiterii faptei.

Pasagerul autoturismului ar fi sustras borseta, iar ulterior și-a schimbat înfățișarea, imediat după comiterea infracțiunii.

Ucraineanul și rusul ar fi intenționat să părăsească țara după jaf

Având în vedere indiciile privind intenția persoanelor de a părăsi teritoriul României, au fost dispuse urgent măsuri de consemn la frontieră și de informare a tuturor structurilor teritoriale de poliție.

În cadrul operațiunii demarată de Poliția Capitalei, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiți a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva.

În urma controlului efectuat, asupra celor doi au fost identificate sume de bani în valută, iar în autoturism au fost descoperite bunuri de interes în cauză.

Ulterior, polițiștii au identificat și borseta sustrasă, aceasta fiind abandonată într-o zonă de vegetație din apropierea autostrăzii A1.

Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și tăinuire", se precizează în comunicatul autorităților.