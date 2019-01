Viceprimarul sectorului 2 anunţă taxă zero de salubritate pentru persoanele care colectează selectiv de anul viitor

Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, anunţă că, începând de anul viitor, cetăţenii care colectează selectiv urmează să fie scutiţi de taxa de salubritate, iar primăria ia în calcul să subvenţioneze în acest an majorările care ar trebui aduse taxei din cauza inflaţiei.



"Pe parcursul acestui an, vom semna contracte cu toţi doritorii - asociaţii de proprietari şi persoane fizice - care îşi vor arăta disponibilitatea de a colecta selectiv. Începând cu 2020 vom subvenţiona integral taxa. Cei care îşi asumă contractual că vor colecta selectiv vor primi subvenţia integral. Deci, din 2020 va fi taxa zero, dar în baza unui contract prin care asociaţia sau locatarii de la case îşi asumă că vor colecta selectiv. (...) Eu cred că acest efort de a colecta selectiv, în schimbul subvenţiei, este corect. Dacă subvenţionez integral, fără condiţii, nimeni nu va mai fi presat să colecteze selectiv", a arătat viceprimarul, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul primăriei.



Dan Cristian Popescu a menţionat că intenţia administraţiei locale este de a organiza colectarea selectivă în funcţie de patru fracţii.



"Discutăm cu operatorul, intenţia este să facem în patru fracţii. Sper, cel mai târziu în octombrie, să avem un sistem foarte clar, care poate fi monitorizat, şi să putem semna contracte cu asociaţiile cu proprietari şi cu cetăţenii de la case, prin care aceştia să îşi asume colectarea selectivă. Să există nişte instrumente de control", a adăugat el.



Viceprimarul a menţionat că autorităţile locale vor să subvenţioneze creşterea care ar trebui aplicată în acest an taxei de salubrizare, ca urmare a inflaţiei.



"Nu ai cum să crezi că poţi să faci acelaşi lucru cu banii din 2007, la alte preţuri. Inflaţia nu majorează preţul, îl actualizează. Dar pentru că cei de la Capitală - nu intru în detalii, motivele populiste pentru care nu au actualizat - nu au făcut-o, creşterea acum este foarte mare şi atunci am decis să subvenţionăm integral creşterea. Dar nu pot cere unei firme să facă cu mai puţini bani decât poate un serviciu. (...) Unul dintre motivele taxei a fost faptul că aproximativ 100.000 de cetăţeni din sectorul 2 nu aveau contract pentru gunoiul menajer. (...) Erau multe contracte neplătite. Ne arătau nouă contractul, apoi nu îl plăteau şi puneau gunoiul în stradă. Prin taxă ne asigurăm că toată lumea plăteşte, toată lumea se înregistrează şi ştim câţi oameni produc gunoi în sectorul 2", a spus el.



Viceprimarul a subliniat că nu există o "taxă zero" pentru salubritate şi că în situaţiile în care locuitorii nu plătesc pentru acest serviciu, aşa cum se întâmplă în sectoarele 1 şi 3, primăriile sunt cele care subvenţionează preţul integral. El a explicat, de asemenea, că din cauza inflaţiei taxa de salubritate ar trebui să crească de la 8,46 de lei/persoană/lună la 13,23 lei/persoană/lună.



"Există un tarif cu care se lucra, el era stabilit de Consiliul General. Din anul 2007 acest tarif nu a mai fost modificat, nu a mai fost ajustat cu inflaţia, din motive cunoscute doar de CGMB. S-a considerat că nu e bine să supere lumea. Problema este că, neajustând cu inflaţia, în fiecare an practic valoarea acelei sume scade. Tariful nu a mai fost ajustat şi a rămas la valoarea de 8,46 lei. Sigur că firmele care erau obligate să lucreze cu acest tarif în fiecare an au depreciat serviciul", a precizat viceprimarul.



La valoarea inflaţiei urmează să se adauge şi taxa obligatorie pe economia circulară, de 30 lei/tonă, în baza căreia locuitorii sectorului 2 ar urma să achite aproximativ 11 lei/an. Această sumă nu va fi subvenţionată de către primărie, a menţionat Dan Cristian Popescu.



Pe 29 ianuarie, de la ora 15,00, la sediul Primăriei sector 2, va avea loc o dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare.