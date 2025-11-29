Zborurile de pe Aeroportul Băneasa vor fi oprite pe timp de noapte, după ce oamenii din zonă au reclamat că e prea mult zgomot

Zborurile de pe Aeroportul Băneasa vor fi oprite pe timp de noapte. Sursa foto: Agerpres

Conducerea Aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile pe timp de noapte, pentru că oamenii care locuiesc în zonă se plâng de zgomotul motoarelor. Acest aeroport ar putea deveni ceea ce în Europa se numeşte "city airport", cu activitate doar pe timp de zi.

De un an, pe Băneasa operează doar două companii low-cost şi nu este pentru prima dată când există o asemenea problemă. Cu ani în urmă, locuitorii din împrejurimi au mai obţinut stoparea avioanelor de linie, din cauza zgomotului.

Activitatea pe Aeroportul Băneasa nu poate fi oprită însă complet, pentru că în testamentul fondatorului aeroportului, prinţul George Valentin Bibescu, se menționează faptul că, dacă de aici nu va mai zbura niciun avion, atunci aeroportul va trebui să fie retrocedat moștenitorilor acestuia.

Aeroportul Băneasa, la Nivel 2 în privinţa emisiilor de carbon

CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a primit, din partea Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI), un certificat care atestă reacreditarea celor două aeroporturi din Bucureşti.

Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" - Otopeni (AIHCB) a fost reacreditat la Nivelul 3, iar Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa "Aurel Vlaicu" la Nivelul 2. Ambele acreditări sunt valabile până pe 30 iunie 2026.

Nivelul 2 reprezintă "determinarea surselor de emisii în limitele operaționale ale companiei aeroportuare, calcularea emisiilor anuale de carbon şi elaborarea unui raport privind amprenta de carbon (Nivelul 1), dar şi furnizarea dovezilor privind procedurile eficiente de gestionare a carbonului şi prezentarea reducerilor cuantificate ale emisiilor".

Nivelul 3 reprezintă aceleaşi lucruri, dar şi "extinderea domeniul de aplicare al amprentei de carbon pentru a include emisiile terților şi implicarea terților din aeroport și din împrejurimi".