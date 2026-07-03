Localitatea din România unde se mai găseşte motorină sub pragul de 9 lei pe litru. Preţuri carburanţi vineri, 3 iulie 2026

Localitatea din România unde se mai găseşte motorină sub pragul de 9 lei pe litru. Sursa foto: Getty Images

Benzina şi motorina se vând, în continuare, la preţuri foarte ridicate, în staţiile din România. S-a scumpit, mai ales, carburantul diesel, după ce Guvernul n-a mai prelungit plafonarea adaosului comercial, iar reducerea accizei a expirat, de asemenea. Motorina standard costă, în general, 9,54 lei/litru, dar într-o staţie din localitatea Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, se mai găseşte motorină la 8,98 lei/litru, notează Peco Online.

Benzina standard este comercializată, de majoritatea companiilor, la preţul de 8,62 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină din România se găseşte tot în judeţul Dâmboviţa, dar la Târgovişte, unde o staţie o vinde cu 8,49 lei pe litru.

Un litru de GPL costă în România, în medie, 4,5 lei.

Bolojan: "Companiile mi-au spus că prețurile vor scădea"

Ilie Bolojan a declarat că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu companiile din acest sector a fost asigurat că prețurile la combustibili, în România, vor ajunge la nivelurile de dinaintea începerii conflictului din Iran în a doua jumătate a lunii iulie.

„Ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a declarat că prețurile vor începe să scadă „treptat” chiar din această săptămână. Ilie Bolojan a explicat de ce există acest decalaj la scăderea prețurilor, după ce barilul de petrol s-a ieftinit semnificativ în urma armistițiului SUA-Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important și cel mai bun e că avem o liniște relativă în Golf, s-a încheiat acțiunea militară agresivă de-o parte sau de alta și așa cum vedeți pe piețele internaționale prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului

Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, adică plus 36 de bani.

În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu am tras câteva concluzii: în primul rând că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă în 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achizițonate la prețuri mult mai mici”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că prețul la motorină nu a scăzut încă nici pe piețele internaționale, iar România este dependentă de importuri în acest sector.