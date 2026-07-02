De ce nu s-au mai prelungit măsurile pentru carburanți. Bolojan: „Companiile mi-au spus că prețurile vor scădea”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, într-o conferință de presă, că prețurile la combustibili vor începe să scadă „treptat” chiar din aceste zile, iar în a doua jumătate a lunii iulie vor reveni la nivelurile de dinaintea începerii războiului din Orientul Mijlociu. Totuși, dacă prețul la motorină rămâne ridicat, Ministerul Finanțelor a elaborat o nouă schemă de plafonare, a mai spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan a declarat că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu companiile din acest sector a fost asigurat că prețurile la combustibili, în România, vor ajunge la nivelurile de dinaintea începerii conflictului din Iran în a doua jumătate a lunii iulie.

„Ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a declarat că prețurile vor începe să scadă „treptat” chiar din această săptămână. Ilie Bolojan a explicat de ce există acest decalaj la scăderea prețurilor, după ce barilul de petrol s-a ieftinit semnificativ în urma armistițiului SUA-Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important și cel mai bun e că avem o liniște relativă în Golf, s-a încheiat acțiunea militară agresivă de-o parte sau de alta și așa cum vedeți pe piețele internaționale prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului

Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, adică plus 36 de bani.

În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu am tras câteva concluzii: în primul rând că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă în 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achizițonate la prețuri mult mai mici”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că prețul la motorină nu a scăzut încă nici pe piețele internaționale, iar România este dependentă de importuri în acest sector.

„Acest lucru nu s-a întâmplat încă și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte. Dacă prețul motorinei rămâne mai mare și prețul la pompă va fi puțin mai mare”, a spus premierul.

Prim-ministrul interimar a adăugat că dacă prețul la motorină va rămâne ridicat, Ministerul Finanțelor are deja pregătită o nouă schemă de plafonare. Guvernul Bolojan însă are puteri limitate și nu o poate adopta, astfel că va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului.

„Dacă nu se va vedea acest trend de scădere, Ministerul Finanțelor a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Dacă nu vedem că piața se adaptază la realitate, vom promova ca proiect în Parlament cu sesiune care are putea fi convocată”, a spus Bolojan.

Anterior, Tanczos Barna a declarat că prețul motorinei este „inacceptabil” de mare și nu poate să le dea dreptate 100% operatorilor din piață. Ministrul interimar al Agriculturii a adăugat că în aceste condiții dacă schema de compensare a accizei la motorină pentru fermieri nu este prelungită va propune ca statul să preia „această povară” suplimentară.

Miercuri, 1 iulie 2026, au expirat plafonarea adaosului comercial pentru carburanţi și reducerea accizei cu 36 de bani (TVA inclus) pentru motorină. Efectul s-a văzut imediat la pompă, pentru că preţul motorinei a urcat, la unele staţii, chiar cu 36 de bani.