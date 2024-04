20.000 de noi locuințe prietenoase cu mediul vor fi construite în București, până în 2030

Aproape trei milioane de persoane locuiesc în Bucureşti şi în zona metropolitană. Este a şasea cea mai mare capitală europeană, din punct de vedere a numărului de locuitori, deci cererea pentru locuinţe a tot crescut în ultimii ani.

Locuitorii caută acum case şi apartamente prietenoase cu mediul, cu finisaje premium, pentru un confort total. În plus, vor locuinţe aproape de centrul oraşului sau de zonele de interes şi transport public în comun.

Principalul investitor și dezvoltator imobiliar din România îşi propune ca până în 2030 să livreze 20.000 de noi locuinţe. Pe lângă zona de Nord a Capitalei sau cartierul Cotroceni, dezvoltarea imobiliară ia avânt şi în zona Tineretului.

România este a 2-a forţă economică din Europa Centrală si de Est, cu un PIB / cap de locuitor mai mare decât țări precum Ungaria sau Grecia. Iar Capitala contribuie cu aproximativ 30% din PIB, prezentând numeroase oportunități de dezvoltare.

”Bucureştiul este un oraș puternic, cu un PIB care ne aşteptăm să crească la aproape 100 de miliarde anul acesta. Este un oraş cu o economie mult mai mare faţă de alte ţări din regiune”, spune Victor Căpitanu, cofondator companie imobiliară.

”Putem să facem Bucureştiul ideal pentru investiţii şi pentru cei din industrie care caută sustenabilitate şi oportunităţi şi economie emergentă, aşa cum România poate oferi. Trebuie să ştiţi că în 2023 poziţia noastră a fost puternică pe piaţa rezidenţială, aşa cum am plănuit. Chiar dacă în Bucureşti a scăzut cererea, noi am înregistrat un record al unităţilor vândute, cu cerere crescută de 59%”, a spus și Beatrice Dumitrașcu, CEO divizia rezidenţială.

S-au schimbat şi aşteptările românilor în ceea ce priveşte locuinţele. Oamenii caută locuinţe spaţioase, sustenabile, aproape de zonele de interes.

Dezvoltatorii imobiliari spun că e nevoie să creeze adevărate comunităţi în zonele de dezvoltare imobiliară.

”Dotările şi confortul merg mână în mână. Cred că ştiţi cu toţii, ne punem amprenta specifică. Lobby-urile sunt impresionante, nu sunt clasice, dacă vă uitaţi la dezvoltările imobiliare din România.

Avem holuri mai largi, cu 15% mai mult faţă de competiţie. Avem şi drumuri mai mari, în parcări, pentru maşini, cu jumătate de metru sau un metru mai mult”, a precizat Andrei Diaconescu, cofondator companie imobiliar.

”În ceea ce privește sub-segmentele pe care le ţintim, aş spune că segmentul de lux, care este în top, acolo unde am început acum mai bine 12 ani, continuăm să îl ţintim, dar este un segment mic, nu putem creşte. Avem segmentul high-end, unde am performat bine şi am crescut, dar mai mult putem creşte pe segmentul premium, premium – accesibil”, a mai explicat Victor Căpitanu, cofondator companie imobiliară.

Acest dezvoltator a livrat anul trecut peste 1400 de locuinţe şi are mai bine de 4.000 în dezvoltare.