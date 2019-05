Locuri de muncă în străinătate pentru lucrători calificați. Salarii chiar și de 6.000 de euro (P)

Tendinta romanilor calificati de a pleca din tara, in cautarea unui loc de munca bine platit, este cat se poate de vizibila si de bine conturata. Daca oficial exista peste 3.5 milioane de romani in afara tarii, neoficial numarul este de peste 5 milioane.



Cu siguranta, tentatia de a pleca este inca acolo, iar o buna parte dintre cei care au o calificare isi doresc sa lucreze intr-o alta parte a Europei, pentru mai multi bani decat castiga in Romanie. Cu ajutorul celor de la jobslist.ro am facut o lista cu cele mai bune locuri de munca din strainatate pentru calificati, dar si cu cateva sfaturi utile pentru toti cei care doresc sa se relocheze.

Care sunt cele mai cautate joburi pentru persoane calificate?

Cei care au studii superioare au un foarte mare avantaj, mai ales daca studiile pot fi legate de cativa ani de experienta. Ofertele salariale pentru multe dintre locurile de munca ce necesita o calificare este extrem de atractiva in tari precum Germania, Austria, Danemarca sau Marea Britanie. Printre domeniile in care exista numeroase locuri de munca se numara si urmatoarele:



Asistent medical. IN tari precul Germania, un asistent medical poate ajunge sa castige chiar si 6000 de euro in fiecare luna. Este adevarat ca volumul de munca este foarte mare, insa este la fel de adevarat ca mediul de lucru este unul profesionist iar salariul reprezinta o motivatie extrem de mare.

Senior in IT. Domeniul IT este unul extrem de ofertant pentru profesionisti. Chiar si un consultant junior poate sa ajunga la castiguri de peste 4000 de euro in fiecare luna. Un specialist depaseste cu usurinta 5000 de euro lunar. In Romania exista destul de multi IT-isti buni. Din pacate, plecarea lor pe alte meleaguri face firmele de IT din tara sa sufere la capitolul forta de munca.

Sales Manager. Abilitatile in vanzari sunt si ele foarte apreciate. Cei care pot sa vanda si iubesc sa lucreze intr-un mediu dinamic, pot avea castiguri de aproximativ 3000 de euro in fiecare luna.



Inginer constructor. Constructiile reprezinta unul dintre principalele domenii in care se angajeaza romani. Se cauta atat necalificati, cat si mana de lucru calificata. Tari precum Anglia, Germania sau Suedia ofera salarii cel putin decente, la care se adauga si avantaje cum ar fi asigurarea medicala.

Medici. Alaturi de asistentii medicali, medicii sunt extrem de cautati, mai ales in tarile dezvoltate in care populatia este in continua imbatranire, fiind nevoie de specialisti. Facultatile de medicina din Romania ofera un numar destul de mare de specialisti iar spitalele si clinicile private, desi numeroase si ofertante din punct de vedere al locurilor de munca, nu pot asigura salariile oferite in afara tarii.





De asemenea, se cauta foarte multi specialisti in Marketing, arhitecti si economisti.

Specializarile fara facultate sunt si ele din ce in ce mai cautate in strainatate

Exista din ce in ce mai multe oportunitati pentru specialistii din diverse domenii care au absolvit diverse cursuri de calificare, fara a avea o facultate.

Domeniul Horeca este cel mai bun exemplu in acest sens. Bucatarii, ospatarii sau barmanii reusesc sa se angajeze cu usurint in tarile din vest. Acestia trebuie sa treaca printr-o scoala de calificare si sa aiba experienta. Din fericire, experienta poate sa fie obtinuta cu mare usurinta in Romania, unde exista sute de restaurante in cautare de personal calificat.



Transportul este un alt domeniu in care persoanele calificate sunt cautate. In majoritatea tarilor sunt cautati soferi, care sunt platiti cu sume foarte mari, in comparatie cu Romania. Soferii de camion, soferii de autobuz si chiar soferii de taxi sunt extrem de solicitati.



Printre specializarile obtinute fara o facultate, care sunt foarte cautate pe site-urile de joburi din strainatate se mai numara fotografii, ghizii turistici sau personalul din saloanele de frumusete.