LOTO 6/49. Avem numerele extrase joi, 13 iunie 2019. „GHINION” la tragerea JOKER?

LOTO 6 din 49 din 13 iunie 2019. 33, 46, 4, 36, 32, 47

Loto 5 din 40 din 13 iunie 2019. 18, 16, 1, 29, 5, 30

Joker din 13 iunie 2019. 16, 5, 38, 35, 37 + 13

Noroc 7 3 1 7 1 5 6

Super Noroc 4 3 2 0 3 9

Noroc Plus 5 9 1 1 9 6

LOTO. Joi, 13 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 16.629 de castiguri, in valoare totala de 946.652,99 lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (aproximativ 225.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,45 milioane lei (aproximativ 521.000 euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,55 milioane lei (peste 2,23 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 227.000 lei (peste 48.000 euro).

LOTO. La Loto 5/40, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 194.000 lei (peste 41.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 345.000 lei (peste 73.000 euro).