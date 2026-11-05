Loto 6/49 de joi, 5 noiembrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 18:56 05 Noi 2026 Modificat la 18:56 05 Noi 2026

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei. Sursă foto: Hepta

Joi, 5 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 1 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 5 noiembrie

Loto 6/49: 2, 29, 33, 18, 22, 38

Noroc: 8 9 8 7 9 4 1

Joker: 44, 39, 7, 30, 34 + 13

Noroc Plus: 3 2 9 6 8 7

Loto 5/40: 4, 17, 30, 5, 9, 21

Super Noroc: 2 2 5 7 3 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,86 milioane de lei (peste 536.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,79 milioane de lei (peste 336.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 434.400 de lei (peste 81.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 22.200 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 271.000 de lei (peste 50.700 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 47.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro).

La tragerile loto de duminică, 1 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei.