LOTO 6/49. Numerele extrase joi 5 septembrie 2019. Numere BIZARE la Joker

LOTO 6 din 49 din 5 septembrie 2019. 21, 40, 3, 13, 30 6

Loto 5 din 40 din 5 septembrie 2019. 17, 4, 31, 35, 33, 38

Joker din 5 septembrie 2019. 37 35 8 39 14 20

Noroc 5 5 8 8 0 0 9

Super Noroc 4 9 0 7 7 5

Noroc Plus 3 1 7 6 4 9

LOTO. La tragerile loto de duminica, 1 septembrie 2019, s-au inregistrat 25.352 de castiguri, in valoare totala de 3.151.284,16 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,40 milioane lei (peste 1,14 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milioane lei (peste 213.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,10 milioane lei (aprox. 3,20 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 53.700 lei (peste 11.350 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 142.000 lei (peste 30.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 45.000 lei.

La tragerea Noroc de duminica, 1 septembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.082.484,24 lei! Biletul norocos a fost jucat la agentia 20-116 din Deva, jud. Hunedoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei! Ultima oara, premiul de categoria I a jocului Noroc fusese castigat acum mai bine de un an, pe data de 21.06.2018!