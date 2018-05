LOTO. Ce au văzut telespectatorii în direct la tragerea LOTO 6/49. Are 150 de ani! FOTO

LOTO După mai multe duminici în care la tragerea LOTO 6/49 de la televiziunea publică au fost invitați interpreți de muzică lăutărească sau dansatoarele-sexy plus Cristina Spătar, duminică în platou a venit o cunoscută cântăreață de muzică populară.

LOTO Adriana Deaconu si-a inceput cariera muzicala inca de la o varsta destul de frageda, primul merit al artistei fiind castigarea premiului I in cadrul Festivalului “La fantana cu Ciresi” la varsta de numai 9 ani. Ea a purtat o rochie de mireasă veche de 150 de ani. Ținuta este spectaculoasă.

LOTO Dupa ani de exercitiu si studii in domeniu artista are parte de recunoasterea si aprecierea specialistilor in domeniu, drept dovada stand premiile castigate la concursurile si festivalurilor de profil din tara si strainatate, ultimul dintre acestea fiind Premiul Special la Festivalul “Mamaia” 2012.

LOTO Adriana Deaconu a avut numeroase colaborari cu orchestre renumite din tara cum ar fi orchestra “Radiodifuziunii Romane” dar a avut si numeroase turnee in Turcia, Grecia, Polonia, Franta, Africa de Sud.

LOTO După câteva minute, a apărut un alt interpret de muzică populară: Marius Măcelaru.

Aici veți vedea numerele trase la LOTO, joi, 31 mai.