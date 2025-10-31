Lovitură pentru ÎPS Teodosie de la Patriarhul Daniel. Nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajările din Facultatea de Teologie

Arhiepiscopul Tomisului este cea mai controversată figură a BOR, atât pentru declarațiile sale, cât și pentru apropierea față de unii politicieni. Foto: Agerpres

Lovitură pentru Înaltprea­sfințitul Teodosie. Patriarhul Daniel îi limitează influența asupra mediului academic din cadrul Facultății de Teologie din Constanța. Arhiepiscopul Tomisului nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajările și promovările din instituție, după o decizie a Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit surselor citate de Info Sud-Est. Decizia vine după o perioadă mai lungă de tensiuni între ÎPS Teodosie și conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Potrivit regulilor BOR, pentru a putea preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare. În cazul angajărilor sau promovărilor din cadrul Facultății de Teologie din Constanța această binecuvântare era dată de Arhiepiscopul Tomisului.

Însă, sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a decis să-i retragă acest drept lui ÎPS Teodosie. Binecuvântarea va fi dată în schimb de Patriarhul Daniel, care este și mitropolitul Munteniei.

Arhiepiscopul Tomisului a fost profesor universitar și decan al Facultății de Teologie din Constanța timp de 20 de ani. La vârsta de 65 de ani a fost forțat să se pensioneze, o decizie pe care a contestat-o în instanță, fără succes însă. Măsura îi limitează puternic influența Arhiepiscopului Tomisului asupra mediului academic din Constanța și vine după un șir lung de tensiuni între el și conducerea BOR.

ÎPS Teodosie l-a contestat în mod repetat pe Patriarhul Daniel și mai fost pedepsit anterior pentru că a încălcat regulile interne ale bisericii. De exemplu, acesta nu a avut voie să slujească o perioadă în afara Arhiepiscopiei, dar ulterior a fost iertat și i s-a ridicat interdicția.

Cel mai recent însă, ÎPS Teodosie a fost sancționat de BOR, după ce a spus că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este „trimisul lui Dumnezu”. Arhiepiscopul Tomisului a primit „dojană sinodală scrisă din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru declaraţii care interferează cu viaţa politică şi campaniile electorale”.

