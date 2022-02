Bode, despre conflictul Rusia-Ucraina: "Traversăm în aceste zile o situație pe care nu credeam că o vom trăi"

"România apreciază măsurile adoptate de Comisia Europeană în contextul situației din Ucraina și implicarea în relația cu statele membre.

De asemenea, salutăm sancțiunile dure și necesare impuse la nivelul Comisiei Europene Federației Ruse.

Traversăm în aceste zile o situație pe care nu credeam că o vom trăi. România rămâne ferm angajată în efortul comun de a proteja pacea și securitatea în regiune și de a acorda sprijin umanitar națiunii ucrainene", a declarat, vineri, Lucian Bode, la Vama Siret.

Bode a fost, împreună cu Johansson la punctul de trecere a frontierei din Siret și la tabăra mobilă amplasată pe terenul de sport din Sighet.

"Am analizat împreună situația la acest moment și am evoluat la facilitățile pentru procesarea fluxului de cetățeni ucraineni care fug din calea războiului. În vizita din tabăra mobilă am constatat că sunt în acest moment prezenți în tabără 192 de persoane.

Numărul persoanelor care au tranzitat tabăra este de 277. (...) Vă pot infirma că în perioada 24 – 27 februarie prin toate frontierele naționale au intrat în țară 67.000 de cetățeni ucraineni și au ieșit din țară frontierele stat 35.000 de cetățeni ucraineni.

Așadar, pe teritoriul României în acest moment figurează 32.000 de cetățeni ucrainieni, din aceștia, 578 solicitând protecția statului, în centrele de azil", a mai spus Lucian Bode.

În acest moment, în cele 6 centre de azil ale României sunt cazați 700 de cetățeni ucraineni, gradul de ocupare fiind de aproximativ 75%.

"Organizarea acestor tabere este una temporară, ea fiind completată cu acțiuni deja aflate în derulare la nivelul autorităților locale, de identificare a unor spații care să permită cazarea persoanelor care au nevoie de sprijin pe termen mai lung.

Am discutat cu doamna comisar și despre modalitățile în care acordăm sprijin cetățenilor altor state care au fost evacuați din Ucraina prin România spre statele de destinație.

Aceasta este o altă formă prin care România și-a arătat solidaritatea față de cetățenii altor state aflate la nevoie", a mai spus ministrul de Interne.

Bode a mai spus că este deosebit de importantă componenta umanitară și din acest motiv România a fost printre primele state care a răspuns la solicitările partenerilor din Ucraina, inclusiv prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii.

Astfel, primul transport de medicamente a fost deja livrat pe data de 25 februarie, iar luni dimineață a fost organizat alt transport de medicamente și echipamente medicale.

Totodată, România a aprobat transportul de bunuri, echipamente și combustibil și este în legătură cu Ambasada Ucrainei în România pentru a livra în siguranță aceste bunuri.