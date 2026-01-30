Antena 3 CNN Actualitate Lucrările au fost accelerate la Autostrada Bucureștiului. Ce șanse au șoferii să circule la vară pe A0, între A2 și A3

Lucrările au fost accelerate la Autostrada Bucureștiului. Ce șanse au șoferii să circule la vară pe A0, între A2 și A3

George Forcoş
2 minute de citit Publicat la 17:15 30 Ian 2026 Modificat la 17:29 30 Ian 2026
lucrari santier autostrada 0
Se lucrează în prezent, inclusiv, la sistemul de evacuare a apelor din zona mediană a autostrăzii. FOTO: Irinel Ionel Scriosteanu/Facebook

Lucrările pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului au fost accelerate, în încercarea constructorului de a recupera întârzierile, astfel încât șoferii să poată circula între A2 și A3 în această vară, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

„După mai multe sezoane de iarnă în care am putut să lucrăm destul de bine pe șantiere, «Iarna aceasta a venit iarna», iar lucrările se desfășoară cu dificultate, mai ales din cauza umidității crescute și a perioadelor lungi cu temperaturi negative. Am fost pe șantierul Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai importante obiective de pe lista dării în trafic, dar și pentru a menține presiunea pe constructor”, a explicat Ionel Scrioșteanu, vineri, într-o postare pe Facebook.

Traficul rutier ar putea fi deschis până în această vară

El a transmis că sunt șanse mari ca în această vară să fie deschis traficul rutier între A3 și A2 la nivel de autostradă. Relocarea rețelelor de utilități publice a fost finalizată în zona pasajului peste CF800 București - Constanța, DJ300 și nodului rutier DN2, drumului DC27 și sunt în curs de finalizare în zona pasajului de la DN3.

„I-am solicitat constructorului creșterea mobilizării în teren, în așa fel încât în această vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă.

A fost realizată breteaua provizorie și a fost deviat traficul aferent Dn3 pe aceasta. Breteaua a fost construită special la nivelul final al autostrăzii în așa fel încât să poată fi folosită, provizoriu, ca descărcare a lotului 4 în Dn3 până la finalizarea acestui lot.

Pasajul DN3 va fi construit cu 4 benzi de circulatie, câte 2 pentru fiecare sens de circulatie, ținând, astfel, cont de viitorul proiect de lărgire la 4 benzi a DN3”, a transmis  secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Accentul activităților în șantier, în această perioadă, este pus pe cele 7 structuri aferente diferenței de 8,6 km rămași de executat, iar situația este următoarea:

Au început lucrările la Pasajul pe DN3 peste autostradă: se lucrează la forarea, armarea și turnarea piloților, cu 2 foreze concomitent, până acum fiind realizați 34 din 56 necesari

Stadiul lucrărilor de drum și terasamente

Se lucrează la stratul de forma din balast, realizat aproximativ 90% din volumul total;

Stratul de fundație din balast este realizat aproximativ 80% din volumul total;

Se lucrează la stratul de agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici, fiind executat în proporție de 43%;

Se lucrează la sistemul de evacuare a apelor din zona mediană a autostrăzii;

Se lucrează la sistemul ITS (35%) și la sistemul de iluminat public (47%).

Etichete: autostrada bucuresti investitii in infrastructura Autostrada 0

