Lucrările de la planșeul Unirii avansează rapid. Transformare majoră în centrul Bucureștiului. "Să-l facă, are 100 de ani"

1 minut de citit Publicat la 09:02 25 Noi 2025 Modificat la 09:02 25 Noi 2025

Transformare majoră în centrul Bucureștiului. "Să-l facă, are 100 de ani". Sursa foto: Antena 3 CNN

În spatele panourilor care înconjoară șantierul din Piaţa Unirii, din Bucureşti, muncitorii fac eforturi uriaşe în fiecare zi pentru ca, în mai puţin de 2 ani, lucrările de la planşeu să se finalizeze. Se lucrează în mai multe schimburi, iar cei care trec prin zonă spun că transformarea începe deja să se vadă.

Zeci de muncitori şi utilaje se află zi de zi pe șantierul de la Piaţa Unirii. Refacerea planșeului reprezintă un proiect complex de infrastructură. El presupune o activitate intensă, coordonată, pentru a asigura avansarea lucrărilor.

"O schimbare se vede înspre bine. Era necesar... să ne mai mişcăm. E destul de organizat, e ok", a spus o trecătoare.

"Eu urmăresc, lucrările au avansat. E în regulă, lasă să-l facă, are 100 de ani. Trebuie făcut podul ăsta. N-a fost așa de rău, circulaţia a funcţionat perfect. Şi pentru pietoni", a afirmat un alt bărbat.

Lucrările la Planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul, în momentul de faţă, depăşeşte 25%, după 5 luni de la debutul lor.

Actualul planșeul al Unirii a fost construit pe timpul regelui Carol al 2-lea. Înainte de începerea lucrărilor, experţi şi ingineri au avertizat că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradării.

"Nu se putea face totul dintr-o dată, e evident. Având în vedere amploarea lucrării, blocarea Pieței Unirii complet ar fi fost un coșmar. Odată cu finalizarea acestui proiect, va avea loc şi o sistematizare a circulației în zonă, se va schimba şi peisagistica", a declarat Ionuţ Răcănel, conf. univ. dr. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.