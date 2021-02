Ludovic Orban, anunț oficial: Nu se emit noi vouchere de vacanță

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a fost întrebat, în conferință de presă, dacă vor fi emise, anul acesta vouchere de vacanță, iar acesta a spus că nu se vor emite unele noi.

„Rămân valabile voucherele de vacanță care au fost emise anterior și care pot fi folosite în cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanță pentru că sunt vouchere de vacanță care sunt valabile în continuare în cursul anului 2021”, a spus Orban, potrivit Mediafax.

Radu Oprea (PSD) a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că are informații că voucherele de vacanță, cu care erau obișnuiți românii care lucrează la stat, nu vor mai fi acordate în acest an, considerând că aceasta este o lovitură în plus pentru HoReCa.