Ludovic Orban: Nu am interzis exportul către țări din UE, ci către țări care nu fac parte din UE

"Tocmai pentru a nu intra într-o criză alimentară am luat această decizie. Am evaluat, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la Ministerul Agriculturii, situația stocurilor pe anumite produse agricole și pentru a garanta faptul că va exista o cantitate suficientă de grâu, de porumb, de floarea soarelui sau de produse derivate am luat decizia ca pe perioada stării de urgență să interzicem exportul, însă nu exportul spre țările Uniunii Europene.

Vreau să fac această precizare pentru că, din păcate, s-a transmis greșit informația. Noi nu am interzis și nici nu putem interzice exportul în țări din Uniunea Europeană. Suntem parte a Uniunii Europene unde există libertate deplină de circulație a persoanelor, a mărfurilor, ca atare, interdicție nu se referă la exportul către țări din Uniunea Europeană ci către țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Este o interdicție temporară, care funcționează pe perioada stării de urgență. Am luat această decizie tocmai pentru a garanta faptul că vom avea cantități suficiente astfel încât niciunui român să nu-i lipsească de pe masă pâinea și alte produse alimentare", a declarat Ludovic Orban pentru Observator.