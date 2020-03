Ludovic Orban: Nu s-a pus problema închiderii metroului. Doar se va încerca evitarea aglomerării

Premierul, aflat în izolare la Vila Lac 1 din cauza epidemiei de coronavirus, a explicat ce se va întâmpla cu locuitorii Capitalei începând de luni, când va intra în vigoare decretul de instituire a stării de urgență.

Orban a spus că nu se pune problema închiderii Bucureștiului.

"Nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureștiului. A fost un fake-news grosolan. Am solicitat să se găsească sursa acestei dezinformări. Discuțiile pe care le-am avut sunt în sensul în care magazinele, farmaciile, au posibilitatea de a se aproviziona cu mărfurile, produsele necesare. Încercăm să găsim toate soluțiile, dar prioritatea noastră e să asigurăm livrarea produselor către zona sanitară, către spitale, către medicii de familie", a spus premierul.

Orban a explicat și ce se va întâmpla cu circulația mijloacelor de transport în comun.

"În ceea ce privește metroul, niciodată nu am avut pe masă analiza unei decizii de închidere a metroului. Am discutat despre decalarea programului pentru a se evita aglomerarea. Ministerul Transporturilor a dispus reprezentanților Metrorex să asigure dezinfectarea în toate spațiile de la metrou unde există posibilitatea de a atinge anumite suprafețe de către cetățeni. Măsura de închidere a metroului este extremă și nu are nicio fundamentare azi și poate crea o problemă majoră.

Cât privește transportul public, STB este în subordinea primăriei și deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale. Nu trebuie să ne închidem în case, să ne ferim de deplasarea la locul de muncă, activitatea economică trebuie să funcționeze cât mai normal. Este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate, transportul poate fi făcut cu mașina personală, cu bicileta, mai putem merge și pe jos, dacă ne deplasăm pe distanțe scurte", a declarat premierul.