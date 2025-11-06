MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Ţara vecină a modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice

1 minut de citit Publicat la 19:21 06 Noi 2025 Modificat la 19:21 06 Noi 2025

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Sursa foto: Agerpres Foto/ Alex Micsik

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din această ţară au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic, potrivit Agerpres.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetăţenilor români.

Plata contravenţiei se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele Poliţiei fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar. Refuzul de a achita amenzile în condiţiile de mai sus atrage posibilitatea reţinerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni, a precizat MAE.

Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condiţiile achitării amenzii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă şi consultarea paginilor web sofia.mae.ro şi www.mae.ro.