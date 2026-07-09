MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Norvegia. E cod galben de incendii forestiere acolo

Cod galben de incendii forestiere în Norvegia. Sursa foto: Hepta (imagine cu caracter ilustrativ)

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Norvegiei că Institutul Naţional de Meteorologie (INM) norvegian a emis o atenţionare de cod galben de incendii forestiere în zona de sud-est a ţării, în regiunea Agder, zona de coastă cuprinsă între oraşele Kristiansand şi Oslo, notează Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările în zonele menţionate şi să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe site-ul INM norvegian, la link-ul: https://www.met.no.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.